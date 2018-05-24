Ученые: Дыхание космонавтов на МКС превратится в питьевую воду

Сегодня, 21:09

Специалисты Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения сообщили, что в скором времени астронавтам будет гораздо комфортнее находиться за пределами родной планеты, а вред их здоровью значительно уменьшится.

Ученые рассказали, что дыхание космонавтов, находящихся на борту МКС и осуществляющих длительные миссии, превратится в питьевую воду благодаря новой установке. По словам экспертов, для ее работы понадобится водород, который намного легче хранится и проще доставляется, не требуя огромных затрат, а нахождения космонавтов в космическом пространстве будет комфортнее, ведь углекислого газа на борту станет гораздо меньше.

На МКС уже были завезены приборы, собирающие вредное вещество из воздуха, однако его доставка, обслуживание и другие нюансы обходятся слишком дорого, отчего устройство работало вполсилы. Теперь космонавты не только станут легче дышать на борту МКС, но и получат запас воды, созданный с помощью их же дыхания.