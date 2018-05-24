Ученые: Низкокалорийная диета замедляет старость и продлевает жизнь

Сегодня, 19:57

Группа российских и американских ученых, проведя масштабные исследования, казалось бы не сделала сенсационных выводов. Однако в научном сообществе возникло немало дискуссий.

Если сразу говорить об итоге экспериментов, опубликованных во многих научных изданиях, то вывод состоит в том, что низкокалорийная пища замедляет старость и продлевает жизнь. Несмотря на кажущуюся простоту и бесспорность утверждения, ход экспериментов показал, что долгое время человечество находилось на ложных позициях, не выделяя из общего массива знаний, главного.

Оказалось, что возникновение мутаций в клетках по мере старения, зависит от активности генов, отвечающих за так называемую «программу старения», которая ранее рассматривалась только с точки зрения наследственности. Эксперименты на лабораторных животных доказали, что программу можно менять при помощи уменьшения калорийности. Клетки, которые считались отмирающими, буквально «расцветали», когда освобождались от функции переработки калорий.