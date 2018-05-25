Ровер Curiosity впервые за пару лет приступил к буровым работам на Марсе

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В момент забора образца пород, марсоход направил на Землю информацию в виде сигнала о сбое, произошедшем в механизме, который вытягивает сверло из бура установки в момент бурения и затягивает его на прежнее место по завершению данной операции.

Ровер Curiosity первый раз за два года приступил к буровым работам на Марсе. "Мы работали на протяжении года над осуществлением нашего метода бурения, но достижение каких-то начальных результатов не говорит о том, что работы завершены. Каждая проверка даёт новые данные, которые собираются датчиками установки. Это способствует улучшению работы буровой системы", - рассказал один из разработчиков миссии Том Грин.

Стоит отметить, что Ровер Curiosity уже пять лет выполняет работу на Красной планете и получает уникальную информацию про его прошлый и современный облик. По причине того, что эта планета не защищена от космических лучей плотной атмосферой и магнитным полем, частицы высокой энергии иногда атакуют Ровер НАСА, а это способствует поломкам.