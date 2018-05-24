Учёные: Отсутствие оплачиваемого отпуска по болезни увеличивает уровень бедности

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Представители Университета Флориды и Университета штата Кливленд провели исследование, которое показало тесную взаимосвязь между бедностью и оплачиваемым больничным. Исследование было опубликовано в журнале «Florida Atlantic Univercity».

Специалисты проанализировали причины бедности населения и дали оценку взаимосвязи между отсутствием оплачиваемого отпуска по болезни и бедностью в США. Они утверждают, что, согласно данным, даже при контроле за образованием, расой, полом, семейным положением и занятостью, работающие взрослые без оплачиваемого отпуска по болезни в три раза чаще получают доход, который находится ниже черты бедности. Кроме того, люди, не имеющие оплачиваемых пособий по болезни, с большей вероятностью испытывают нехватку продовольствия и нуждаются в услугах социального обеспечения. Сегодня только семь государств заявляют, что работодатели предоставляют оплачиваемые пособия по болезни.

Доктор философии Кливлендского университета Патрисия Стоддард Даре считает, что оплачиваемый отпуск по болезни является ключевым фактором доступности медицинских услуг и экономической безопасности, отмечая его важность.

Учёные призывают обратить на это внимание, ведь учитывая государственные инвестиции в многочисленные социальные услуги нуждающимся, предоставление оплачиваемого отпуска по болезни лучшим решением государства для снижения потребности в данных услугах среди миллионов жителей.