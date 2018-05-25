Ученые объяснили причину столь большого размера мозга

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Шотландские ученые исследовали причину, по которой мозг в процессе эволюции достиг нынешних размеров. Размер органа увеличился почти в 3 раза.

Ранее ученые считали, что мозг человека увеличился, а сам он поумнел вследствие общения и культурного развития. Но, согласно новым исследованиям, данные факторы могли делать человека глупее. Ученые создали математическую модель мозга и погрузили его в стрессовую ситуацию, чтобы наблюдать за реакцией.

Ученые объяснили столь большой размер мозга тем, что его рост обусловлен постоянным поиском решений в таких проблемах как сбор и хранение пищи и воды, поиск и охрана жилья, защита собственности от врагов. Сам же процесс общения с другими племенами не особо активировал работу мозга, следовательно, и не повышал умственное развитие. Затраченная энергия на поиск решений повлияла но то, что рост человека в процессе эволюции стал меньше.