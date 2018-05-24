Невосприимчивые к боли подростки выбирают таких же друзей

Сегодня, 17:50

Ученые из Норвегии провели ряд исследований, основанных на статистике подростковой преступности и выявили прямую закономерность между болевым порогом и составом молодежных банд. В ходе экспериментов использовалась как статистические данные, так и свидетельства добровольцев.

Оказалось, что невосприимчивые к боли подростки еще в школьной среде выбирают таких же друзей, причем это не зависит от обладания какой-либо информации. Все происходит на подсознательном уровне, когда мозг, независимо от человека, сам фиксирует и анализирует поведенческие типы возможного сообщника, которому следует доверять. Высокий болевой порог не является психической аномалией, но зачастую приводит к отторжению социума.

В тоже время эксперимент показал, что стойкие и доверительные внутрисемейные связи понижают болевой порог. Человек, сочувствующий своим родным, поневоле становится более восприимчив к боли. Таким образом был развенчан миф о том, что высокий болевой порог это результат генетических мутаций. Большое значение имеет социальная среда, которая или опровергает, или поощряет жестокость.