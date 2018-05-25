Американским солдатам будут вживлять датчики для контроля за здоровьем

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Ученые разрабатывают медицинские датчики, которые будут контролировать состояние здоровья американских солдат, передавая информацию в общий центр.

Американские ученые рассказали, что разрабатываемые датчики будут вживлять в запястье американским солдатам. Такое медицинское новшество позволит контролировать состояние здоровья солдат, а именно уровень сахара в крови, кислорода и даже качество сна.

Данная разработка станет полезной для подготовки солдат к военным операциям. Также врачи смогут дистанционно помогать солдатам справиться с ранением, диктуя им порядок действий. Это поможет сократить число смертей, которые вызваны неправильным оказанием первой помощи.

Напомним, что в Южной Корее к 2024 году планируют заменить некоторых солдат роботами, создав смешанную армию.