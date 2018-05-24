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Исследования ученых о движении птерозавров в полете оказались ошибочными. На самом деле птицы летали совершенно иным способом, возможно, теперь нужно пересмотреть всю эволюцию полета у древних птиц.

Ученые из университета Брауна заявили, что палеонтологи ошибочно реконструировали полет птерозавров. Ранее считалось, что этот вид древних птиц передвигался по воздуху, подобно летучей мыши. Однако выяснилось, что подобный способ не был доступен предкам нынешней перепелки.

Ученые провели анализ, сохранившегося по сей день, скелета птицы. Исследователи удалили мышцы вокруг тазобедренного сустава и двигали кости по соседству, снимая все при помощи рентгеновского излучения. По результатам анализа выяснилось, что 95% доступных скелету положений заблокированы из-за наличия в некоторых местах связок. Попытка привести скелет птицы в положение полета летучей мыши не увенчалась успехом.

Данное исследование показало большую разницу между прежними представлениями о полете птерозавров и нынешними, подкрепленными научными исследованиями. Ученые отметили, что подобный исход может привести к тому, что придется пересмотреть всю эволюцию полета у птиц в эпоху динозавров.