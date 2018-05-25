Учёные из России разработали модель для изучения эпилепсии и аутизма

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Данный метод помог исследователям разобраться в процессе локальной трансляции, который происходит в синапсе.

Учёные из новосибирского государственного института цитологии и генетики разработали модель процессов математического плана для изучения эпилепсии и аутизма. Исследователи отметили, с нарушениями работы синапсов связаны многие нейропсихические заболевания, к примеру, Паркинсона, эпилепсия и пр.

Специалисты полагают, что это может способствовать динамическому хаосу в рамках локализованной трансляции. Регулирующие механизмы обратной связи широко распространены внутри живых организмов.

В случае правильности предположения, разработанная модель поможет более детально изучить природу нарушений и сделать определённые выводы.