Ученые: Предотвратить ожирение поможет миска овощей и тарелочка мяса

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Китайские диетологи продолжают удивлять мир результатами своих исследований. Тем более, что традиционная китайская кухня боле всего подходит для людей, борющихся с лишним весом.

Ученые, как итог последних исследований, выдвинули основной постулат, гласящий, что предотвратить ожирение поможет миска овощей и тарелочка мяса. Такая диета особенно хороша для людей, перешедший средний рубеж жизни. Большое количество растительной пищи в рационе позволяет в комплексе не только избавиться от лишних килограммов, но и очистить организм от шлаков.

Мясо же необходимо для поддержания тонуса мышц и наполнения клеток необходимым белком. Однако в среднем возрасте количество употребляемого мяса должно значительно сократиться. То же можно сказать и о большинстве молочных продуктов. Китайские ученые не приветствуют вегетарианство, а тем более веганскую диету, которая лишает организм необходимых для поддержания энергии веществ. Эксперимент проходил с участием большого количества добровольцев старшего возраста.