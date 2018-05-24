Уфолог снял на видео сразу три гигантских НЛО на грозовом небе

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Американский уфолог зафиксировал на видео одновременно три больших ярких объекта, которые идентифицировал как инопланетные НЛО. Об этом передает портал «Влад Тайм».

В столице американского штата Юта Солт-Лейк-Сити, которая расположена недалеко от Большого Солёного озера и горного хребта Уосатч, уфологу удалось заметить сразу три гигантских НЛО. По словам специалиста, в данной местности он давно отслеживал летающие тарелки, поскольку пришельцы чаще всего появляются на горной территории или возле больших водных ресурсов. Солт-Лейк-Сити является идеальным местом для того, что снимать на видео космические объекты, заявил уфолог.

Видеоролик был загружен на видеохостинг YouTube и заставил множество интернет-пользователей поверить в существование НЛО. Однако нашлись и скептики, которые не поверили, что три объекта в небе являются кораблями инопланетян.