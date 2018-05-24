Учёные: Приготовление шашлыка негативно сказывается на здоровье

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Эксперты рекомендуют выходить на природу в одежде с длинными рукавами, это нужно для защиты кожи от плохого воздействия различных соединений, а также меньше употреблять мясо, которое приготовлено на огне.

Китайские учёные заметили, что приготовление шашлыка и барбекю негативно сказывается на здоровье. Как оказалось, во время жарки мяса на открытом воздухе из него выходят многоциклические ароматизированные углеводороды. Они представляют собой элементы, которые образуются в момент горения органического сырья.

В исследовании участвовали 20 человек возрастом от 21 до 26 лет. Их разделили на три группы, все они вместе жарили мясо, однако лишь одна группа отведала готовый продукт. Как раз в их организмах обнаружили наиболее высокий концентрат многоциклических ароматических углеводородов.