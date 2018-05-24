Во Францию проникли гигантские черви с лопатоподобной головой

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Группа ученых из Франции проинформировали, что в страну проникли гигантские метровые черви, которые имеют лопатоподобные головы. Об этом передает информационное агентство ВладТайм.

Французские биологи были шокированы, когда в местном грунте смогли обнаружить гигантских червей-монстров. Сообщается, что минимальная длина подобных червей составляет 40 сантиметров. В среднем черви с лопатоподобной головой вырастают до одного метра. Подобные виды впервые были зафиксированы в Африке и это первый случай, когда инвазивные виды плоских червей появились на территории Европы.

Исследователь данного вида червей Жан-Лу Жюстин заявил, что данные живые организмы заполонили всю территорию Франции. Пока ученые пытаются выяснить, каким образом гигантские африканские черви могли оказаться в Европе.