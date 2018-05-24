Ученые раскрыли тайну исчезновения коренных американцев

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Ученые из США занялись поисками коренных американцев. Предположительно, они ушли на побережье Луизианы.

Ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, а также их коллеги из Тулейского университета в Новом Орлеане раскрыли тайну исчезновения древних коренных американцев и провели для этого специальное исследование. В качестве гипотезы они выдвинули идею о том, что коренные жители Америки могли уйти из своих насиженных мест в район побережья Луизианы, после того, как в пресные водоемы попала соленая вода. Материалы исследования выложены на сайте Иллинойского университета для ознакомления.

Напомним, что, начиная с 4500 года до н.э., древние американцы строили курганы в Северной Америке, позже в нижней дельте реки Миссисипи возникла культура Плакемин, а созданные ее представителями курганы составляют часть храмового комплекса. Известно, что коренные жители данных мест всегда для жительства выбирали места, которые имели богатые природные ресурсы.

Во время проведения данного эксперимента ученым пришлось изучить не только предметы быта древних американцев, но и почву, из которой построены курганы. Предполагается, что поселенцы ушли с территории Grand Caillou около 1400 года. Исследование показало, что местность со временем становилась непригодной для жизни, так как в пресную воду проникла соленая.