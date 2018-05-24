В «Зоне-51» заметили черную дыру со «щупальцами»

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С объекта в США сбежал агрессивный инопланетянин, считают некоторые исследователи. Загадочный снимок сделан при помощи спутника.

Спутник сделал снимки в «Зоне-51», которые шокировали общественность. Исследователи заметили большую черную дыру со «щупальцами», и появилось множество версий. Согласно одной, с американского секретного объекта сбежал агрессивный гуманоид и сейчас он может находиться где угодно. Более понятная версия для скептиков говорит о том, что произошел разлив нефти, и военные сделали дыру, чтобы собрать «черное золото» в одном месте. Естественно, многим больше нравится вариант побега злостного представителя инопланетной цивилизации, нежели вполне реальное объяснение ситуации.

«Зона-51» располагается на юге штата Невады, где, предположительно, проводят экспериментальные тесты в области воздухоплавания и систем вооружения. Именно секретность объекта вызывает массу сплетен и слухов. Отмечается, что воздушному транспорту запрещено летать над «Зоной-51».