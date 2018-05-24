Уфолог обнаружил в телах людей чипы инопланетного происхождения

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Неоднократно охотники за НЛО утверждали, что инопланетяне пытались захватить человеческую расу, внедряя под кожу людей свои специальные чипы. Недавно уфолог обнаружил на руках нескольких людей по всему миру необычные шрамы, которые имеют инопланетное происхождение.

Известный уфолог и автор канала на YouTube Secureteam10 Тайлер Глокнер обнаружил странные маркировки на руках людей, которые возникли без видимых обстоятельств. Специалист предположил, что у них есть внеземное происхождение. Впервые Глокнер узнал об этом явлении более года назад. Тогда одна женщина, которая показала уфологу свои необычные шрамы на руках, вскоре исчезла.

У других людей рентген в руках также показал необычные чипы. Уфолог предполагает, что все они могут также иметь внеземное происхождение. Тайлер Глокнер утверждает, что таким образом пришельцы маркируют людей в собственных целях.