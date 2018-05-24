Лингвисты обвинили людей в неблагодарности

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Ученые из Великобритании, Австралии и Эквадора проанализировали современное общение носителей восьми разных языков, констатировав отсутствие в нем достаточного количества слов благодарности.

В современном мире людям все чаще оказываются услуги, которые они ожидают получить. Как итог, лексикон человека постепенно избавляется от слов благодарности. Зачастую без «спасибо» современники оставляют родственников и самых близких людей, воспринимая их услуги, как должное.

Лингвисты из Великобритании, Австралии и Эквадора обвинили людей в неблагодарности, изучив английский, русский, лаосский, польский, барбакоанский, итальянский языки, а также сиву и муррин-пата. Все они постепенно перестают изобиловать вежливостью.

Ранее британские ученые установили связь между обедами в одиночестве и уровнем счастья в жизни человека. Оказывается, питающиеся без компании люди являются более одинокими, нежели инвалиды или бедняки. Примечательно, уровень счастья человека резко возрастает после живого общения, а не переписки в соцсети.