Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов

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Специалисты Боннского университета в Германии провели исследования и пришли к выводу, что за данную особенность отвечает длительность инкубационного периода. Выяснилось, что происходило такое перестроение еще во времена динозавров.

Ученые подробно рассказали, почему по их новой теории у птиц нет зубов, а также отметили, что в давние времена всё могло быть по-другому. Эксперты считают, что во время инкубационного процесса самый длительный срок занимает именно формирование зубов, а птицы просто получили урезанный период инкубации, вследствие чего и лишились данных органов.

Ученые подчеркнули, что черепахи до сих пор имеют длительный период созревания плода, однако лишены зубов, что объяснить экспертам не удалось. Тем не менее, указанная теория отлично описывает структуру строения именно пернатых, ради повышения выживаемости которых эволюция ускорила процесс созревания птенцов.