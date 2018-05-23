В США обнародованы подробности встречи военных с НЛО

Сегодня, 19:53

По сообщению американских СМИ, представители ВМС более 10 лет назад несколько раз пытались преследовать неопознанный летающий объект. Перемешалось летательное средство с огромной скоростью, после чего скрывалось высоко в небе.

В США встречи самолетов и авианосцев с НЛО происходили не единожды, но только сейчас были обнародованы интересные подробности происшествия. Как рассказали летчики, участвующие в операции, летающий корабль имел плоскую поверхность, а также мог маневрировать и летел очень быстро, вплоть до 900 км/ч.

По рассказу пилотов, когда НЛО подлетал к воде, происходило нечто странное – она начинала пениться, но по какой причине – неизвестно. Более того, маневренный объект не давал себя преследовать долго и через некоторое время скрывался на большой высоте в небе, уходя от авианосцев.