Специалисты нашли ошибки, допускаемые при прогнозе погоды

Сегодня, 19:00

Группа учёных обнаружила, какие ошибки допускаются при прогнозировании погоды. Глава исследований Маркус Джонсон в публикации для Advances in Atmospheric Sciences рассказал, что в большинстве случаев не учитываются факторы образования облаков и рост осадков.

Специалисты отметили, что в большинстве случаев для прогноза изменения погоды используется унифицированная модель. Она отлично подходит для общих случаев, а Метеорологическое бюро Великобритании следит за постоянным её обновлением и вводит новые параметры. Маркус Джонсон рассказал, что система только недавно начала учитывать расстояние в 1,5 километра. Это позволяет следить за облачной микрофизикой, основными параметрами которой являются факторы образования облаков и количество осадков.

Унифицированная модель была разработана для прогноза в крупных масштабах, однако более подробные показатели становились причиной ошибок. Учёт большого количества осадков приводит к тому, что появляются нереалистичные данные. Однако не все схемы микрофизики одинаковы, из-за чего возникает необходимость определения максимально подходящих.