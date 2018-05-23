Учёные: СМС-рассылка помогает больным диабетом людям

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Одним из методов для помощи людям больным диабетом специалисты называют программу по отправке текстовых сообщений пациентам. Учёные из Университета Окленда доказали пользу подобной рассылки, проведя опрос среди тех, кто прибегал к её использованию. Исследования были опубликованы в British Medical Journal.

SMS4BG – программа, направленная на самоконтроль пациентов, больных диабетом. Она отправляет случайные сообщения тем, кто решил воспользоваться услугой. В них указывается информация о правильном образе жизни, диете и других вопросах, которые могут оказаться важными для диабетиков. Также сообщения напоминают о необходимости контролировать уровень глюкозы в крови.

Учёные из Новой Зеландии провели исследования на 366 взрослых, в возрасте от 16 до 80. 65% из которых страдает от диабета второго типа. Первая половина участников придерживалась стандартной программы, когда второй предлагали определить тип сообщений, которые они будут получать в рассылке на протяжении 9 месяцев. Исследования показали, что программа благоприятно сказалась на реакции организма на сахар в крови. 95% из тех, кто получал СМС-рассылку, назвали её полезной, а 97% рассказали, что будут рекомендовать её другим.