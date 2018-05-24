Медицина и космос окажутся основой сотрудничества учёных Минска и Пекина

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Глава Китайской академии наук Бай Чуньли рассказал про интерес развития двусторонней совместной работы. 23 мая в торжественной атмосфере этому небезызвестному специалисту с мировым именем в сфере технологий и микроскопии зондов вручили диплом зарубежного участника НАН Белоруссии.

Космос и медицина в будущем смогут стать основой сотрудничества Минских и Пекинских учёных. Оснований для настолько оптимистических анонсов у Минска предостаточно. На основе белорусской академии наук вместе с партнёрами из Китая для разработок и адаптации технологий, а также для их усовершенствования в рамках зарубежного рынка, уже создали 20 межнациональных исследовательских отделов и лабораторных кабинетов.