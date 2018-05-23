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Медики и ученые озвучили эту причину смертельно опасной для пенсионеров и домохозяек. После исследования 8 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 18 лет, оказалось, что их реальный уровень оценки удовлетворенности и беспокойства по шкале от 0 до 100 вызывает опасения психологов.

Установлена неожиданная причина неудовлетворенности и несчастия людей. Этим вопросом занялись специалисты научных кругов и пришли к выводу, что поедание пищи в одиночку провоцирует неудовлетворенность жизнью и вызывает чувство несчастия.

Если оценивать вред на психику человека, то люди с финансовой зависимостью или физическими слабостями более счастливы, нежели те, кто ест в одиночестве. В мире преобладает тенденция к приему еды в разное время даже у членов одной семьи. Причины этого явления: несовпадение графиков, разные режимы дня, быстрый темп жизни в мегаполисах.