Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»

Сегодня, 04:15

Группа исследователей намерена опровергнуть или подтвердить существование одного из самых загадочных существ на планете. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на специалистов Университета Отаго (Новая Зеландия).

Ученые наконец-то нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища». Для этого группа соискателей планирует найти Несси (официальное имя-кличка монстра). В июне 2018 года стартует первый поход исследователей. Для этого с воды возьмут пробы ДНК и проведут молекулярный анализ. Это поможет установить, какие виды там обитают. Также, возможно расширится описание видов живых существ, обитающих в воде с Лох-несским чудовищем.

Команда отберет 300 образцов воды в разных местах и на разной глубине. Отчет по результатам анализов обещаю презентовать уже к началу 2019 года.

К слову, Лох-несское чудовище – это городская легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает большое чудовище. Направление исследований, занимающееся поисками этого мифического персонажа, относится к пара- и псевдонауке – криптозоологии. В Сети есть фото и видео этого монстра, но его реальность научно не подтверждена.