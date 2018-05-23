Мистика в небе: Жители Польши сняли на видео слияние двух НЛО

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Очевидцы из Польши зафиксировали в дневном небе одновременно два НЛО, которые передвигались по воздуху. Внезапно начало происходить слияние двух космических объектов, что и напугало местных жителей.

По словам жителей небольшого польского города Gebice, 19 мая этого года, они увидели в небе мистическое происшествие, в которое до сих пор не могли поверить. Очевидцы, которые зафиксировали корабли гуманоидов на видео, сообщили о том, что два НЛО буквально слились с друг другом, после чего инопланетный объект получился один.

Уфологи прокомментировали необычный случай и заявили, что в современном мире обнаружить в небе НЛО не является сенсацией, так как за последнее время случаи появления летающий тарелок на Землю все участились. Однако данный случай, когда два НЛО сливаются в одно, заинтересовал польских уфологов, которые ранее с подобным не встречались.