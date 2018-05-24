Ученые: Человечество столкнется с тотальным ожирением к 2045 году

Сегодня, 06:15

Если динамика распространения "эпидемии ожирения" не ослабнет, то уже к середине XXI века 25% жителей планеты будет страдать от смертельно опасного лишнего веса.

Группа ученых международной исследовательской программы по изучению перспектив глобальной проблемы лишнего веса сделала неутешительные прогнозы. На Европейском конгрессе по проблеме ожирения вчера в Вене ученые сообщили, что ситуация в мире очень тревожная. Если скорость распространения ожирения среди человечества не снизится, то уже в 2045 году выраженное ожирение будет у каждого четвертого жителя Земли, а следовательно каждый восьмой будет страдать от сахарного диабета 2-го типа. Человечество рискует столкнуться с "тотальным ожирением" уже к середине нынешнего столетия.

Такие выводи были сделаны после анализа статистических данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения с 2000 по 2014 годы. Они распределили все население по возрастным группам и категориям, характерным для одинакового ИМТ. Далее ученые спрогнозировали динамику изменений в каждой группе и рассчитали риск заболевания СД 2-го типа на основе генетической предрасположенности, образу жизни и питанию.

По данным ученых, на конец 2017 года в мире от ожирения страдают 14% людей, а следовательно 25% к 2045 году - это лучший и наиболее утешительный прогноз.