Ученый рассекретил будущее Солнечной системы после гибели человечества

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Журнал Forbes опубликовал статью, в которой описана жизнь Вселенной после Апокалипсиса. Ожидается, что галактика Млечный Путь поглотит свои спутники Большое и Малое Магеллановы облака, а через 5 млрд лет начнет сливаться с Туманностью Андромеды.

Американский астрофизик Этан Сигель рассекретил будущее Солнечной системы после гибели человечества. По его данным, неожиданный поворот после Апокалипсиса станет новым витком для истории Солнечной системы. Галактика Млечный Путь поглотит свои спутники Большое и Малое Магеллановы облака, а через 5 млрд лет начнет сливаться с Туманностью Андромеды.

В итоге теорию Большого взрыва поставят под сомнение из-за того, что реликтового излучения практически не останется. Возможность повлиять на ситуацию или что-либо изменить изучают теоретики астрономии и физики.