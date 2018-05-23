Ученые: Космическая гравитация ослабляет биохимические сигналы в мышцах

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Условия микрогравитации влияют на метилирование ДНК мышечных клеток, замедляя их дифференцировку, считают ученые Университета Хиросимы (Япония).

Астронавты переживают многие физиологические изменения во время космического полета, в частности, потерю мышечной массы и более медленное развитие волокон. Ослабляет биохимические сигналы в мышцах и пребывание на поверхности Земли. Фактически, это изменения могут повлиять на каждого человека в течение жизни.

«Расстройства скелетных мышц, связанные с возрастом, такие как саркопения, становятся все более распространенными в обществе. Это особенно большая проблема в Японии, где число пожилых людей постоянно растет», - заметил профессор Университета Хиросимы, директор по космическим биоресурсам Луис Юге.

Японская медицинская исследовательская группа во главе с Юге пролила свет на сходства потери мышц в космосе и на Земле. Эксперты обнаружили, что процесс, который влияет на экспрессию генов дифференцирующих мышечных клеток в пространстве, также влияет на клетки в присутствии силы тяжести. Генетическая и молекулярная основа нарушения развития мышц была неясна. Юге считает, что существует экстренная необходимость понять ее и придумать эффективные результаты лечения.

Профессор и его команда исследовали, как смоделированная микрогравитация – космическая гравитация – влияет на дифференциацию мышечных клеток и экспрессию генов. Исследователи наблюдали, что происходило с мышечными клетками крыс с течением времени. Некоторые структурные единицы обрабатывали лекарственным средством, которое останавливало метилирование ДНК, в то время как другие клетки не подвергались защите. Метилирование ДНК представляет собой процесс, который контролирует экспрессию генов и дифференциацию мышечных клеток.

Затем японские ученые выращивали клетки как в естественной гравитации, так и внутри симулирующей невесомость машины. Структурные единицы в условиях микрогравитации в конце концов проявляли меньшую дифференциацию клеток. Однако структурные единицы, растущие без медикаментов, формировали мышцы с меньшей скоростью и проявляли меньшую экспрессию генов.

«Эти данные свидетельствуют о генах, пораженных метилированием ДНК, таких как Myod1, можно использовать для лечения пациентов с атрофией скелетных мышц», - подытожил Юге.

Результаты исследования японских специалистов могут быть использованы для работы со многими дифференцированными клетками, стволовыми клетками и раковыми опухолями. В NASA уже провели эксперименты по выращиванию стволовых клеток на МСК. Ожидается, в скором времени Юге и его команда начнут массовый космический эксперимент в Центре по развитию науки в космосе (CASIS, NASA).