Урожайность риса увеличилась после генной модификации

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Китайские генетики создали генномодифицированный рис при помощи CRISPR/Cas-9. Уже установлено, что его урожайность в несколько раз выше обычного.

Ученые из Китайской академии наук и университета Пердью использовали CRISPR/Cas-9 для создания генномодифицированного риса. Сообщается, что в изначальный ген был внесен ряд изменений, которые позволят увеличивать его высоту и урожайность.

Специалисты рассказали, что во время работы использовали абсцизовую кислоту, которая способна контролировать рост побегов и повышать стрессоустойчивость растений. На данные факторы влияет гормон стресса - пирабактин, на который влияют группы генов под общим названием PYL. Во время эксперимента ученые меняли местами PYL1, PYL2, PYL3, PYL4, PYL5, PYL6 и PYL12 для достижения максимально положительного результата.

Исследование показало, что лучше всего на такие изменения реагируют гены pyl1/4/6. Рис с генной модификацией выращивался в разных провинциях Китая, установлено, что в каждом случае урожайность увеличилась от 25 до 31 процента. Руководитель исследования - Цзянь-Кан Чжу объяснил, что: «Если наше открытие справедливо для тех сортов риса, которые сейчас используют фермеры, то это значительно увеличит их урожай. А это, в свою очередь, поможет произвести больше зерен и накормить больше людей».

Напомним, что в прошлом году китайские ученые доказали, что рис можно выращивать и в соленой воде. Для этого они адаптировали существующие сорта.