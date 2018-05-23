NASA: 23 мая мимо Земли пролетит гигантский астероид KW1 2018

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Астероид KW1 2018 размером с автомобиль сегодня в полдень приблизится к Земле на расстояние в 149 тыс. км.

15 мая KW1 2018 уже проходил возле нашей планеты на небезопасном расстоянии. 23 мая гигантский астероид пролетит мимо Земли со скоростью более 26 тыс. км/ч. KW1 не появлялся на горизонте нашей планеты с 22 августа 2011 года. Согласно прогнозу ученых NASA, вернется гигантский астероид 16 сентября 2027 года, повернув на Землю с расстояния в 36 млн км.

Предполагается, KW1 2018 относится к астероидам Аполлона, обнаруженного астрономами в 1932 году. Это не NEO-объект, ведь такие тела зачастую встречаются в теплых частях Солнечной системы – между орбитами Юпитера и Марса, подытожили в NASA.