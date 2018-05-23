Участники экспедиции «Крымская кругосветка» обнаружили византийский якорь

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20 мая археологические исследования бухты Гурзуф в районе горы Аю-Даг начал проводить морской отряд «Крымской кругосветки».

Изначально в состав входили 11 человек. Уже 23 мая начали активно погружаться на дно Черного моря, и в ходе первого погружения на глубине 31 метр нашли якорь XX столетия. Первую находку обнаружил начальник водолазной станции, старший руководитель экспедиции Роман Денисов. При последующем погружение удалось найти три якоря-кошки XVIII-XIX веков и византийский якорь VII-VIII веков. Самый первый из якорей относится к византийскому периоду.

Российский путешественник Федор Конюхов стал инициатором данной экспедиции.

Главным организатором экспедиции стал Севастопольский госуниверситет. В состав группы исследователей вошли 70 учащихся и преподавателей 18 российских вузов.

Археологи считают, что такие находки могут говорить о том, что в окрестностях Аю-Дагом была якорная стоянка, которая существовала 1200—1300 лет. Все археологические находки были отправлены на исследование.

Археологи и сейчас активно ведут поиски.