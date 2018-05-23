От голода до низкого сексуального влечения: Топ-6 последствий нехватки сна

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Специалист по изучению сна Надежда Бастина проинформировала, что нехватка сна может серьезно отразиться на качестве жизни. Ученые назвали шесть последствий, которые могут возникнуть при регулярных недосыпах.

Во-первых, если мозг не получает полноценного отдыха, он начинает вырабатывать гормон голода и человек все время будет хотеть есть, что может спровоцировать ожирение. Во-вторых, лишение полноценного сна может повлиять на скорость и когнитивную обработку информации, человеку будет сложнее принимать решения. Третье последствие недосыпа, это раздражительность.

Забывчивость также может говорить о нехватке полноценного отдыха. Пятое последствие – это низкое сексуальное влечение. Доказано, что женщины на 14 процентов менее склонны к сексу, если спали меньше семи часов, а у мужчин снижается уровень тестостерона. И последнее, сон может повлиять на неврологическую функцию, поэтому человек становится более неуклюжим.