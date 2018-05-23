ЦЕРН заявил о преобразовании мюонных нейтрино в тау-нейтрино

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В качестве изучения мюонных нейтрино взят детектор OPERA, который находится в Гран-Сассо.

Физики из организации ЦЕРН, занимающейся ядерными исследованиями, заявили про наблюдение десяти событий, показывающих преобразование. Данные частицы создаются в ходе соприкосновения пучков протонов и движутся к вышеупомянутому детектору. В результате операций специалисты определили квадрат разности масс посредством двух типов нейтрино, отсюда подтвердилось, что тау-нейтрино имеют отрицательное лептонное число.

Ранее источники сообщили, что сотрудники ЦЕРН провели наиболее высокоточные исследования антиматерии. Стоит отметить, что данное открытие попросту доказывает наличие нейтринных осцилляций, но не позволяет учёным раскрывать их свойства, а тем более понять отличие тау-нейтрино от их антиподов.