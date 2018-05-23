Жители Новой Зеландии сфотографировали НЛО странной формы

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В Новой Зеландии на днях в небе сфотографировали загадочный объект. По словам очевидцев, НЛО совершенно точно имел инопланетное происхождение.

В одном из регионов Новой Зеландии, а именно в Хокс-Бей, в городе Хейстингс местный фотограф Тим Уиттакер увидел в небе необычный объект странной формы. Мужчина сделал фотографию и опубликовал её в Сети. Интернет-пользователи стали утверждать, что фотограф стал свидетелем настоящего НЛО.

Инструктор аэродрома Хокс-Бей Кассандра Джеффрис подтвердила слова юзеров и заявила, что объект был впервые обнаружен на высоте примерно 600 метров над аэродромом. Более того летчики собрались на территории аэродрома в попытке идентифицировать НЛО. На данный момент ожидаются официальные подтверждение или опровержение наличие НЛО от местных уфологов.