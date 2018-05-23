Сегодня, 09:32

Зоологи, которые за века исследований земной фауны, казалось бы, пришли к однозначным выводам по поводу поведения животных, неожиданно столкнулись с проблемой. В дикой природе не все подчиняется законам логики.

Британских ученых в очередной раз удивили жирафы, которые в своей самоорганизации не подчиняются всеобъемлющему инстинкту самосохранения. Давно известно, что травоядные животные для того, чтобы выживать и сохранять популяцию, на инстинктивном уровне стараются увеличивать количество особей в стадах. На этом построена вся тактика защиты при нападении хищников, когда у каждой особи есть своя роль, в зависимости от иерархического статуса и силы.

Жирафы же не придерживаются правил выживания, ограничивая количественный состав групп. Даже при рождении потомства, самки не пытаются объединяться для того, чтобы уберечь детенышей от хищников. Такая аномалия, естественно сказывается на популяции этих удивительных животных. В настоящее время биологи бьют тревогу. За 30 лет количество жирафов в Африке сократилось почти наполовину. По последним расчетам, осталось менее 100 тысяч особей.