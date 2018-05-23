«Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре ракеты «Булава»

Сегодня, 07:29

Вчера, 22 мая, в акватории Белого моря в сторону полигона Кура на Камчатке состоялись испытания баллистических снарядов, которые успешно выполнили поставленные задачи.

Команда ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» успешно реализовала план мероприятий боевой подготовки в Белом море. Капитан 1 ранга Владимир Ширин провел операцию и с командой специалистов запустил четыре ракеты «Булава». Траекторией полета стал полигон Кура на Камчатке. В пресс-службе Северного флота рассказали, что запуск прошел успешно, ракетные носители достигли точки назначения.

К слову, «Булава» это российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Разрабатывать ее начали в 1998 году в Московском институте теплолехники. За двадцатилетний стаж изучения и разработки ракета получила уникальные свойства и стала одной из самых востребованных на рынке военно-промышленной продукции.