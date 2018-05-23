Ученые: Лазеры способны ускорить компьютеры в миллион раз

Сегодня, 06:30

Специалисты из США и Германии доказали, что использование лазерных импульсов вместо битов способно значительно ускорить домашние компьютеры и машины в крупных дата-центрах.

Ученые из Мичиганского и Регенбургского университетов заявили, что в скором будущем современные компьютеры ввиду своей низкой производительности потеряют актуальность. Им на смену придут квантовые информационные устройства, работа которых будет основана на лазерных импульсах, выполняющих работу нынешних битов. Для изучения «супермощности» подобных установок исследователи подавали импульсы лазерными лучами в ИК-диапазоне на вольфрам-селеновую решетку, вынуждая электроны переключаться между 0 и 1 в миллион раз быстрее, в сравнении с аналогичным кремниевым процессором в нынешних устройствах. Оказалось, что подобная технология сможет совершать до 1 миллиарда операций за секунду, следовательно лазеры способны значительно ускорить работу компьютеров.