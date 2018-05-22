Eyewire: Геймеры исследуют мозг, картируют новые типы нейронов

Сегодня, 20:30

Ученые из Института нейронаук в Принстоне запустили специальный проект для превращения картирования из точного процесса в игру. После старта шесть лет назад, промежуточные данные статистики подтверждают важность разработки.

Проект Eyewire стал тренировочным из числа работ, которые необходимы для упрощения процесса научных исследований. Скучный процесс помог картировать новые типы нейронов с завидной статистикой. В мозге содержится по меньшей мере 100 миллиардов нейронов, и они образуют более 100 триллионов нейронных соединений. Картирование мозга - это трудная и довольно занудная задача, требующая огромного количества времени. В свою очередь геймеры исследуют мозг и картируют новые типы нейронов на основе примера.

Для поощрения специалисты по картированию получают «ачивки» и бонусы для счета в таблице. Совместные усилия в области наноразработок помогут ученым исследовать мозг человека аналогичным способом. Коллеги ученых также усматривают важность развития данной особенности «быстрого» изучения сухих научных гипотез и логарифмов для будущего мирового сообщества исследователей.