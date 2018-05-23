Российские и французские ученые совместно работают над решением проблемы терапии ВИЧ инфекции

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Первооткрыватель ВИЧ, профессор Жан-Клод Шерман по случаю дня памяти людей, умерших от СПИДа 20 мая, рассказал ИА «REGNUM» о совместных усилиях российских и французских ученых по разработке препаратов для борьбы со страшным недугом.

Французский профессор отметил достижения российской фармкомпании «Материа Медика Холдинг» под руководством профессора Олега Эпштейна, создавшей новый класс лекарственных препаратов на основе релиз-активных антител.

По словам профессора Шермана, использование данных препаратов потенциально может повысить безопасность антиретровирусной терапии. Так,например в исследовательских лабораториях, расположенных во Франции, на клетках и животных, уже прошли успешные доклинические испытания некоторых новых продуктов компании.

Также в интервью Жан-Клод заметил, что в любом случаенаиболее перспективным подходом в терапии ВИЧ-инфицированных является комплексный подход с учетом индивидуальных особенностей пациентов, а также присутствия в крови пациентов особых нейтрализующих антител, изучению которым он посвятил последние десятилетия.