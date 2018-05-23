Ученые изобрели гидрогель для удаления клейкой ленты с древних картин

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На протяжении десятилетий настоящим бичом для реставраторов и искусствоведов являлись следы консервации на мировых шедеврах живописи. К сожалению, архивы и запасники музеев были вынуждены применять технологию заклеивания, которая за длительное время негативно воздействовало на изображения.

Итальянские химики, изучив проблему и сделав ряд экспериментов, изобрели специальный гидрогель для полного и безопасного удаления клейкой ленты с древних картин, ждущих в запасниках своего часа для выставок и вернисажей. В первую очередь, клейкая лента повреждает рисунки, потому как графит по своему составу наиболее восприимчив к механическим повреждениям. В данном случае традиционные растворители не менее опасны, чем сама клейкая лента.

Ученые разработали состав гидрогеля, который, несмотря на кажущуюся простоту, ранее не использовался из-за теоретической несовместимости некоторых ингредиентов. Теперь же химикам удалось создать микроэмулсин, где этилацетат, пентанонол находятся в настолько малых количествах, что способны успешно взаимодействовать со стабилизаторами. Таким образом, был очищен рисунок XVI века, который ранее приписывался Микеланджело.