Учёные: Песни помогают разным видам птиц находить общий язык

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Орнитологам удалось определить тип коммуникаций, существующий у австралийских малюров, принадлежащих к разнообразным видам Malurus. Вокальные данные птиц позволяют сосуществовать и даже делить территории «по справедливости».

Как показали исследования учёных, именно песни помогают разным видам птиц находить общий язык. Несмотря на существенные и концептуальные различия в образе жизни и брачных ритуалов, что для пернатых имеет главенствующее значение, блестящие расписные малюры и расписные малюры могут общаться, выстраивая свои взаимоотношения на условиях паритета. Агрессия этих небольших птичек сродни непримиримости хищных видов, что повергает в «шок и трепет» чужаков, вздумавших вторгнуться в ареал малюров.

Однако именно межвидовые различия сходят на нет, когда птицы слышат в пении «чужаков» знакомые нотки. Данное свойство можно сравнить к диалектам человеческого языка, происходящим от одного корня. Например, коренной ирландец, несмотря на значительные отличия, всегда распознает своеобразный выговор лондонского кокни. Коммуникации птиц через вокализацию, по мнению орнитологов, являются характерным примером межвидовой толерантности.