Учёные разгадали тайну звучания скрипки Страдивари

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Открытие было сделано тайваньскими исследователями, которые изучали скрипки старых итальянских мастеров. Дело в том, что такие инструменты обладают исключительным звучанием.

Из-за выводов учёные поняли, почему скрипка Страдивари уникально и неповторимо передаёт звук. Всё из-за того, что она обладает звучанием, приближённым к высокому женскому голосу.

В материалах статьи исследователей, которая опубликована в тематических изданиях, уточняется, что скрипки Страдивари, особенно которые были созданы им в последние годы, считаются «золотым стандартом». Музыканты хотят играть только на таких инструментах, а мастера хотят повторить успех и разгадать тайны. Но проблема в том, что сегодня очень слабо изучены тональные различия изделий ремесленников прошлого.

Теоретик музыки из Италии Франческо Джемиани писал, что хорошая скрипка должна быть конкурентом голоса человека. Тайваньские учёные решили отталкиваться от этих слов и изучать, как звучит скрипка Страдивари.

Как оказалось, после анализа диапазона частот, звучание скрипок мастера схоже с женским голосом, а именно с контральто и тенором. Другие же старые инструменты схожи с мужским басом и баритоном.

Кроме того, Страдивари вымачивал дерево для скрипок в растворах, рецепт которого был утрачен.