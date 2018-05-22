Астрономы рассказали о превращении спутников Сатурна в "пельмени"

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Ученые уже доказали, что спутники Сатурна очень похожи на "пельмени". В ходе исследования они установили, как ними была достигнута такая форма.

Ранее международная группа ученых, изучив материалы, полученные с различных космических телескопов, определила, что спутники Сатурна достаточно сильно напоминают "пельмени". Такое открытие насмешило многих пользователей, а специалистов заставило задуматься о причине возникновения такой необычной формы.

В ходе проведения исследования установлено, что спутники Сатурна превратились в "пельмени" после многочисленных лобовых столкновений друг с другом. После этого они стали достаточно похожи по форме, своему весу и скорости движения, которая составляет приблизительно 10 метров в секунду.

Ученые Бернского университета (Швейцария) под руководством Мартина Рубина сообщили, что в ходе эксперимента ними учитывалась гравитация планеты, масса Сатурна и его спутников, которая, как известно, превышает массу земли в 95 раз. Установлено, что спутники данной планеты в два раза ближе находятся от Земли, чем от Луны.

Известно, что в лабораторных условиях были созданы столкновения, которые проходили в космосе спутники Сатурна. Выяснилось, что все они были под наклоном 90 градусов. Результаты своих опытов специалисты описали в специализированном научном журнале.