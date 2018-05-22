Зонд Juno прислал на Землю уникальные снимки Юпитера

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Мировое научное сообщество долгих пят лет ждало начала работы космического аппарата, посланного учеными NASA к самой большой планете Солнечной системы. Только летом прошлого года, несмотря на трудности и некоторые дефекты в управлении, стали поступать первые снимки, открывшие много неожиданного.

В понедельник межпланетный зонд Juno во время очередного сближения сделал и передал на Землю новые уникальные снимки Юпитера. Ученые получили возможность подробно рассмотреть знаменитое Большое красное пятно, которое является бушующим на протяжении столетий ураганом, а также исследовать морфологию «вечного шторма». Также было замечено зарождение нового вихревого потока ближе к экватору планеты.

По словам исследователей, трудно переоценить значение снимков, позволяющих понять, наконец, какие природные силы могут поддерживать стабильность шторма на протяжении трех веков. Тем более, что изменение климатических условий на Земле может привести к похожим процессам внутри атмосферы. Ученые уже несколько лет говорят об аномальных вихревых потоках, зарождающихся там, где раньше для этого не было никаких предпосылок.