Уфологи нашли базу инопланетян в Аргентине под островом у реки Парана

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Эта часть страны является очень загадочной, так как представляет собой ровный круг диаметром в 120 метров.

Уфологи назвали этот остров «Глазом». Он располагается в Аргентине на реке Парана. До этой местности добраться очень тяжело, для этого нужен вертолёт. Любители инопланетного сразу же нашли признаки инопланетного происхождения. Вода в районе этого острова очень холодная и чистая. Кроме того, нащупать дно исследователям так и не удалось, хотя земля болотистая.

Местные жители рассказали, что ночью они часто видели огни, которые выходят со стороны острова. На основании этого уфологи заявили, что они нашли базу инопланетян, которая скрывается под этим совершенно круглым островом.

Однако официальная наука эту теорию конечно же не поддерживает, заявляя, что остров нужно просто изучить. Кроме того, этот объект считается обычным природным явлением, которое ещё не изучено до конца.