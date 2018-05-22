Учёные: Земля – это планета червей

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Специалисты, работающие в США и Израиле, исследовали данные, касающиеся биомасс всех живых существ, проживающих на планете. Результаты их анализа оказались неожиданными.

Учёные пришли к заключению, что Земля – планета червей. Их количество оценивается в 400 квадриллионов. Квадриллион – это миллион миллиардов. Численность людей меньше в 60 миллионов раз.

Впрочем, это то, что касается численности. По биомассе показатели червей заметно скоромнее.

Биомасса всех живых существ Земли - сотни миллиардов тонн. Люди занимают в ней лишь одну десятитысячную. Это на грани того, что называют статистической ошибкой.

Учёные определили, сейчас на планете в массе тел всех живых существ связано 550 миллиардов тонн углерода. На обитателей моря приходится лишь 1%.

450 миллиардов тонн – это растения. Из них больше 98% являются наземными. На второй позиции, как ни удивительно, бактерии. Их биомасса – 70 миллиардов. У грибов этот показатель - 12, а у одноклеточных – 7.

У людей общая масса углерода в телах оценивается учёными на уровне 0,06 миллиардов тонн. У членистоногих она в 150 раз больше.

Если оценивать по биомассе, Земля является планетой наземных растений. Но среди них распределение является крайне непропорциональным. Если взять типичный лес, то на 1% находящихся там растений будет приходиться до половины всей биомассы. Это касается деревьев.