Учёные: Из-за холодного Марса первые колонизаторы получат тепловой удар

Вчера, 23:45

К такому выводу пришли немецкие исследователи. Дело в том, что организм человека в условиях пониженной гравитации реагирует на температуру тела совсем по-другому. Если гравитация будет маленькой, то охладить тело будет очень тяжело. Это связано с множеством факторов.

Как сообщают тематические издания, учёные изучали астронавтов с МКС и пришли к выводу, что из-за холодного Марса первые люди на этой планете получат тепловой удар. Хоть это суждение и звучит абсурдно, но оно подтверждается научным путём.

Оказывается, что даже на МКС в спокойном состоянии температура тела космонавта способна подняться до 37 градусов. Если же он выполняет физическую активность, то она возрастает до 40 градусов. Это случается буквально мгновенно, а связано со множеством факторов. Например, тело человека выделяет больше тепла, чем окружающая среда может поглощать, а в это время пот испаряется медленней.

Такие данные говорят о том, что первые колонизаторы Марса и других холодных тел получат тепловой удар, ведь там очень маленькая гравитация. Даже при условиях комфортной температуры воздуха в первых поселения избежать перегрева будет очень сложно.