Рыжий и смуглый: Генетики создали портрет первенца принца Гарри и Меган Маркл

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Не успела отгреметь главная свадебная церемония года, за которой затаив дыхание следили домохозяйки всего мира, как стал следующий волнующий общество вопрос. Каким будет ребенок у типичного англосакса и квартеронки.

Генетики, идя навстречу широкому общественному интересу, создали словесный портрет первенца принца Гарри и Меган Маркл. Для этого ученым пришлось попотеть, ведь в избраннице представителя королевской династии «намешан» экзотический коктейль из европейской и африканской кровей. Главный вопрос заключается в том, сумеет ли темнокожая доминантка возобладать над рецессивным англосаксонским, а также ирландским оттенком.

По всей вероятности, как считают генетики, первенец Гарри и Меган родится со смуглой кожей. Африканские корни сильны. Зато огненная шевелюра принца победит, так как рыжий цвет волос по королевской мужской линии оставался в каждом поколении. Например, супруг Елизаветы II Филипп Эдинбургский является точным прообразом принца Гарри. Итак, по мнению ученых, первенец молодой семьи будет рыжий и смуглый с карими глазами.