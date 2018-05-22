Ученые помогут глухонемым общаться в соцсетях с помощью жестов

Сегодня, 10:05

Людям с ограниченными возможностями необходима коммуникация друг с другом с учетом современных технологических возможностей. Именно этой проблемой на протяжении нескольких лет занимались американские исследователи.

Недавно ученые заявили, что помогут глухонемым людям общаться в социальных сетях с помощью жестов, таким образом, давая возможность участвовать в привычном диалоге. На данном этапе, уже создан прообраз будущей технологии в виде датчика, надеваемого на палец руки и считывающего при помощи специального алгоритма и системы сенсоров весь спектр жестов. Все движения передаются в соцсеть и воспроизводятся в текстовом режиме.

По мнению экспертов, такая технология намного облегчает общение, так как люди с ограниченными возможностями зачастую не могут точно выразить свои мысли при помощи обычной клавиатуры. Это является проблемой в образовании, характерной для большинства стран. Тем не менее, российские аналитики считают, что на отечественном рынке такое устройство вряд ли будет востребовано. Скорее устройство получит распространение среди людей, страдающих артритом.