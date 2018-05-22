Очевидцы сняли на видео падение загадочного космического объекта

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Очевидцы из Канады были напуганы загадочным космическим объектом, который на днях упал на Землю. Местным жителям даже удалось записать на видео, как нечто подобное на инопланетянина падает с неба.

Происшествие случилось 22 мая текущего года в первой половине дня. Жители канадского города Дели были напуганы, когда заметили, что с неба падает объект, неизвестного происхождения. Очевидцам удалось зафиксировать на видеосъёмку, как крупный объект черного цвета стремительно движется к земле.

Пользователи Сети, просмотрев видео стали говорить про НЛО, однако другие юзеры заподозрили, что с неба спускался сам инопланетянин без летающей тарелки. Однако скептически настроенные интернет-пользователи заявили о земном происхождении загадочного объекта.